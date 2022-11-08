Постпред США при ООН прибула до Києва

Постійний представник США при ООН Лінда Томас-Грінфілд прибула з візитом в Україну, повідомив директор із комунікацій та прессекретар представництва США при ООН Нейт Еванс.

"Постпред США при ООН перебуває з одноденним візитом у Києві, де проведе низку зустрічей, щоб підтвердити непохитну підтримку з боку США України, яка захищає свою свободу та суверенітет на тлі жорстокого та неспровокованого вторгнення Росії", - написав Еванс у твіттері у вівторок.

Як повідомило посольство США в Україні, Томас-Грінфілд зустрінеться в Києві з українським керівництвом, щоб обговорити непохитну відданість США суверенітету та незалежності України. Вона спостерігатиме за зусиллями щодо документування та збереження свідчень звірств, вчинених російськими військами, і почує розповіді тих, хто вижив.

Посол Томас-Грінфілд також обговорить глобальну кризу продовольчої безпеки, посилену вторгненням Росії, і наголосить на гострій необхідності продовження Чорноморської зернової ініціативи на наступний рік. Вона також зустрінеться з гуманітарними організаціями, що працюють над забезпеченням потреб у підготовці до зими вразливих груп населення, які постраждали від атак Росії на енергетичну та іншу цивільну інфраструктуру.