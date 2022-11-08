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12:33 08.11.2022

Німеччина надає EUR7,6 млн, щоб допомогти Україні знайти зниклих безвісти внаслідок вторгнення РФ в Україну

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Німеччина надає EUR7,6 млн, щоб допомогти Україні знайти зниклих безвісти внаслідок вторгнення РФ в Україну

Німеччина надає EUR7,6 млн проєкту Міжнародної комісії з питань зниклих безвісти з метою допомогти Україні знайти зниклих безвісти внаслідок вторгнення Росії в Україну, повідомило посольство Німеччини в Україні.

"Німеччина надає EUR7,6 млн проєкту Міжнародної комісії з питань зниклих безвісти з метою допомогти Україні знайти зниклих безвісти внаслідок вторгнення Росії в Україну. Також заплановано підготовку українських судових експертів та слідчих", - йдеться у повідомленні посольства у твіттері у вівторок.

Теги: #німеччина

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