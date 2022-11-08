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09:26 08.11.2022

Окупанти втратили за добу в Україні близько 710 військових, 15 танків та літак - Генштаб ЗСУ

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Окупанти втратили за добу в Україні близько 710 військових, 15 танків та літак - Генштаб ЗСУ

Бойові втрати російської окупаційної армії за минулу добу становлять близько 710 осіб особового складу, а з початку повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого станом на ранок вівторка, 8 листопада, становлять близько 77 тис. 170 осіб, повідомляється у фейсбуці Генерального штабу Збройних сил України.

Крім того, за минулу добу РФ втратила в Україні 15 танків та 24 бойові броньовані машини (ББМ), а з початку повномасштабного вторгнення - 2786 та 5654 одиниці відповідно.

За добу в Україні було знищено дев'ять артилерійських систем окупантів, один засіб протиповітряної оборони, 17 одиниць автомобільної техніки (включаючи цистерни з паливно-мастильними матеріалами) та дві одиниці спеціальної техніки. Збито один літак і чотири безпілотники оперативно-тактичного рівня противника.

Загалом із початку повномасштабного вторгнення РФ втратила в Україні 1791 артсистему, 391 реактивну систему залпового вогню, 203 засоби протиповітряної оборони, 4216 автомобілів та автоцистерн, 159 одиниць спецтехніки та 16 суден. Знищено 278 літаків та 260 гвинтокрилів, збито 1476 безпілотників та 399 крилатих ракет.

Теги: #рф #війна #втрати

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