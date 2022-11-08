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08:46 08.11.2022

США та ЄС мають намір і надалі допомагати Україні та Молдові у сфері енергетики

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США та ЄС мають намір і надалі допомагати Україні та Молдові у сфері енергетики

США та Євросоюз на саміті з енергетики, який відбувся раніше у листопаді, заявили, що налаштовані і надалі надавати Україні та Молдові допомогу у сфері енергетики, повідомив у понеділок Білий дім.

"ЄС і США продовжать співпрацювати у питанні надання термінової енергетичної допомоги Україні, а також підтримувати інші найбільш постраждалі країни регіону, наприклад, Молдову", - йдеться у спільній заяві спільної робочої групи США та ЄС з енергетики за підсумками зустрічі 3 листопада.

Крім цього, Вашингтон і Брюссель заявили про відданість "прискореному та відповідальному переходу на чисті джерела енергії". Крім того, учасники саміту заявили про намір працювати над збереженням високого рівня постачання ЗПГ до Європи у 2023 році.

Влада США та ЄС у березні оголосила про створення робочої групи зі скорочення залежності Європи від російських енергоресурсів. Наголошувалося, що серед завдань робочої групи – гарантувати також енергетичну безпеку України, а також підготувати ЄС до наступного зимового періоду.

У поширеному в понеділок документі йдеться, що Євросоюз із початку цього року отримав із США вже близько 48 млрд. кубометрів зрідженого природного газу, що на 26 млрд. кубометрів більше, ніж за весь 2021 рік.

Таким чином, США вже реалізували угоду щодо постачання на ринок ЄС додаткових обсягів ЗПГ у розмірі не менше 15 млрд кубометрів.

 

 

Теги: #сша #україна #єс #енергетика

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