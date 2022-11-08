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08:34 08.11.2022

Кількість випадків COVID-19 у світі перевищила 632,9 млн

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Кількість випадків COVID-19 у світі перевищила 632,9 млн

Кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом у світі на ранок вівторка досягла 632 млн 940 тис. 489, свідчать дані американського університету Джонса Гопкінса.

Від початку поширення вірусу у світі від наслідків зараження COVID-19 померло 6 млн 601 тис. 690 осіб.

До країн із більш ніж 30 млн випадків зараження належать США, Індія, Франція, Бразилія та Німеччина.

Кількість інфікованих і померлих від наслідків зараження склала:

США - 97 млн 780 тис. 182 та 1 млн 72 тис. 724.

Індія - 44 млн 660 тис. 293 та 530 тис. 509.

Франція - 37 млн 191 тис. 901 та 158 тис. 469.

Бразилія - 34 млн 855 тис. 492 та 688 тис. 395.

Німеччина - 35 млн 884 тис. 834 та 154 тис. 785.

За інформацією порталу Worldometer, який спеціалізується на статистичних даних з найважливіших світових подій, коефіцієнт смертності на 1 млн. населення планети на ранок вівторка становив 847,6. У США на 1 млн жителів померли 3 тис. 281 особа, в Індії – 377, у Франції – 2 тис. 400, у Бразилії – 3 тис. 197, у Німеччині – 1 тис. 845.

 

 

Теги: #статистика #світ #коронавірус

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