Події

22:33 07.11.2022

Ескалація ракетного терору привела до нової допомоги Україні – Зеленський

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Ескалація ракетного терору привела до нової допомоги Україні – Зеленський

Ескалація ракетного терору привела до зростання нової допомоги Україні, сказав президент України Володимир Зеленський у відеозверненні в понеділок.

"Станом на сьогодні можна сказати, що нещодавня ескалація російського ракетного і дронового терору призвела лише до того, що світ відповідає – відповідає новою допомогою Україні. Зробимо все, щоб до цієї допомоги приєдналося якнайбільше країн", - сказав він.

За його словами, "загалом по фронту наші сили перебувають у стані активної оборони – на деяких ділянках сходу і півдня потроху відтісняємо ворога".

Донеччина, сказав президент, залишається "епіцентром найбільшого божевілля окупантів – вони гинуть сотнями щоденно. Земля перед українськими позиціями буквально завалена тілами окупантів".

Теги: #реакція #обстріли

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