Події

20:05 07.11.2022

Окупанти обстріляли Золоту Балку на Херсонщині, зруйновано школу

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Окупанти обстріляли Золоту Балку на Херсонщині, зруйновано школу

Російські окупанти обстріляли с.Золота Балка Бериславського району Херсонської області, зруйнували будівлю місцевої школи та пошкодили будівлю будинку культури, повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

"Під обстрілами з ракет ЗРК С-300 опинилася чергова школа. Ворог зруйнував навчальний заклад у Золотій Балці. Також унаслідок атаки пошкоджено будинок культури. На щастя, ніхто не постраждав", - написав Тимошенко у телеграм-каналі у понеділок.

На фотографіях з місця події видно, що двоповерхова будівля школи зазнала суттєвих пошкоджень: зруйновано перекриття, покрівлю та частково стіни.

Золота Балка була під російською окупацією, звільнена Збройними силами України 3 жовтня. Село розташоване на березі Каховського водосховища, протилежний берег якого, як і раніше, окупований. Населення у 2001 році становило 1,6 тис осіб.

 

 

 

Теги: #руйнування #херсонська_область

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