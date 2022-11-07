Події

19:14 07.11.2022

Екологи Києва пропонують ділянки для меморіального цвинтаря замість урочища "Лиса гора"

1 хв читати

Природоохоронна організація "Київський еколого-культурний центр" (КЕКЦ) запропонувала п'ять вільних ділянок землі для розміщення Національного військового меморіального цвинтаря замість урочища "Лиса гора".

Як повідомила організація на фейсбук-сторінці, серед відповідних ділянок дві ділянки у комунальній власності площею 150 га в урочищі "Доманя" та 30 га в урочищі "Троїцьке" на півночі Троєщини у столиці, а також три ділянки у власності держави: відведені під будівництво 85 га біля цвинтаря "Берківці", 29 га сільськогосподарських земель на Оболоні та 100 га земель рекреаційного призначення на території Національного комплексу "Експоцентр України" (ВДНГ, Київ).

До всіх ділянок вже прокладено під'їзд, зазначено у повідомленні.

КЕКЦ зазначає, що рішення уряду про розміщення меморіального цвинтаря на Лисій горі викликало критику з боку киян через розташування на цій території ландшафтного заказника та об'єкта історико-культурної спадщини національного значення "Бабин Яр", а також регіонального ландшафтного парку.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів України доручив розробити детальний план території для розміщення Національного військового меморіального цвинтаря на території урочища "Лиса гора". Київська міська рада направила відповідне доручення Департаменту містобудування та архітектури КМДА.

Імовірна площа меморіального цвинтаря становитиме 140 га.

Теги: #київ #кладовище #розміщення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:58 07.11.2022
Посольство Британії не планує евакуюватися з Києва - посол

Посольство Британії не планує евакуюватися з Києва - посол

20:09 06.11.2022
Відключення енергопостачання у Києві контрольовані

Відключення енергопостачання у Києві контрольовані

19:00 06.11.2022
Кличко: Ми маємо бути готовими до різних варіантів розвитку подій у Києві, зараз приводів для паніки немає

Кличко: Ми маємо бути готовими до різних варіантів розвитку подій у Києві, зараз приводів для паніки немає

15:52 06.11.2022
У Києві все контрольовано, наразі причин говорити про надзвичайну ситуацію немає - влада

У Києві все контрольовано, наразі причин говорити про надзвичайну ситуацію немає - влада

07:25 06.11.2022
Влада Києва готується до різних сценаріїв, у разі подальшого обстрілу критичної інфраструктури – Кличко

Влада Києва готується до різних сценаріїв, у разі подальшого обстрілу критичної інфраструктури – Кличко

14:11 05.11.2022
У Дарницькому районі Києва в адміністративно-складській будівлі виникла пожежа

У Дарницькому районі Києва в адміністративно-складській будівлі виникла пожежа

08:23 04.11.2022
Кількість споживачів, що залишилися без е/е, серед киян збільшилася у півтора раза

Кількість споживачів, що залишилися без е/е, серед киян збільшилася у півтора раза

11:10 03.11.2022
Кияни пропонують демонтувати майже 300 об'єктів із радянськими та російськими пропагандистськими наративами

Кияни пропонують демонтувати майже 300 об'єктів із радянськими та російськими пропагандистськими наративами

08:08 02.11.2022
У Києві готові розгорнути близько тисячі пунктів обігріву у разі НС узимку

У Києві готові розгорнути близько тисячі пунктів обігріву у разі НС узимку

08:27 01.11.2022
У Києві повністю відновили водопостачання

У Києві повністю відновили водопостачання

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Ескалація ракетного терору привела до нової допомоги Україні – Зеленський

"Антонов" будує другу "Мрію"

Перехід у власність держави активів 5 стратегічних підприємств допоможе забезпечити нагальні потреби сектору оборони України – Зеленський

Умова переговорів із РФ - виведення російських військ із території України - Подоляк

Зеленський зустрівся у Києві з Говардом Баффетом

ОСТАННЄ

Ескалація ракетного терору привела до нової допомоги Україні – Зеленський

У НІКОПОЛІ ЧУТИ ВИБУХИ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

Війна в Україні забрала життя щонайменше 6490 цивільних, ще 9972 поранено

"Харківські тепломережі" роблять пічки-"буржуйки" для пунктів обігріву городян і для власних співробітників

"Антонов" будує другу "Мрію"

YASNO здійснює оптимізацію графіків відключень е/е для прогнозування роботи бізнесу

Окупанти обстріляли Золоту Балку на Херсонщині, зруйновано школу

Міністр оборони Туреччини запропонує продовжити "зернову угоду" ще на рік

Глава УГКЦ обговорив особливості служіння в умовах повномасштабної війни з Папою Римським, подарував йому фрагмент російської міни, яка знищила фасад храму в Ірпені

Ударів по восьми місцях скупчення окупантів та їхньої техніки завдано за добу

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА