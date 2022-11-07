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15:14 07.11.2022

Постачання Іраном РФ у війні проти України будь-якого озброєння, чи то дрони, чи ракети, спричинить реакцію ЄС - Стано

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Постачання Іраном РФ у війні проти України будь-якого озброєння, чи то дрони, чи ракети, спричинить реакцію ЄС - Стано

Іран може очікувати на подальшу реакцію Європейського Союзу у разі, якщо продовжуватиме постачати Росії озброєння чи іншу військову допомогу, чи то дрони, чи інструктори, чи ракети, які РФ зможе використати в незаконній війні проти України.

Про це у понеділок у Брюсселі на брифінгу заявив представник Європейської зовнішньої дипломатичної служби Пітер Стано.

"Засудження і неприйнятність постачань обладнання, яке використовується в агресії Росії, що триває проти України, стосується всіх постачань - яке б військове обладнання не поставлялося Росії - це неприйнятно і будуть наслідки, якщо держави-члени знайдуть цьому достатньо доказів. Це стосується і дронів, й інструкторів - я звертаюся конкретно із заявою "Великої сімки" щодо інструкторів та дронів, але й усіх інших постачань озброєння, які використовуються у цій незаконній агресії, оскільки це йде проти міжнародного права та буде підтримкою цієї незаконної агресії. Необхідні наслідки будуть", - запевнив він.

Стано констатував, що останніми днями Європейський Союз "підвищив свій голос у засудженні іранських дронів у російській воєнній агресії, зокрема, для цілеспрямованого бомбардування цивільного населення, інфраструктури, енергетичної інфраструктури, що є абсолютно неприйнятним". Він нагадав, що ЄС був досить швидким у своїй реакції, і 25 жовтня держави-члени ЄС після того, як побачили достатньо доказів використання іранських дронів Росією у війні проти України, затвердили санкції.

Представник європейської дипломатії також звернувся до нещодавньої заяви "Великої сімки" із засудженням постачань, у якій також зазначалося, що країни-члени готові вжити подальших дій щодо тих, хто допомагає Росії в її незаконній агресії. "Ми продовжуватимемо застосовувати економічні засоби, щоб Росія та інші країни, так само як і окремі особи та компанії, які надають військову підтримку російській воєнній агресії, понесли плату. ЄС та держави-члени "Великої сімки" відстежують (дії Ірану) дуже уважно і готові діяти, якщо будуть докази щодо того, що Іран продовжує постачання цих озброєнь Росії", - констатував Стано.

Теги: #єс #іран #дрони

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