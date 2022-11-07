Події

12:47 07.11.2022

Під Києвом відкрили новий McDonald's

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Компанія McDonald's відкрила новий ресторан у селі Лісники (Київська обл.) у понеділок, повідомила пресслужба компанії агентству "Інтерфакс-Україна".

Відкриття цієї локації було заплановано на березень цього року, основні роботи з будівництва та облаштування було завершено ще у лютому. У залі є 111 місць для гостей та ще 136 – на терасі.

Компанія уточнює, що всі ресторани працюють за оновленими протоколами безпеки. Заклад закривається під час повітряної тривоги та відновлює роботу через годину після її скасування. Також не працюватиме ресторан у разі відключення електроенергії.

Як повідомлялося, 20 вересня McDonald's розпочав поетапне відкриття ресторанів в Україні. Станом на 7 листопада у мережі McDonald's в Україні працюють 53 ресторани, з них у столиці та Київській області працюють 40. Як повідомили "Інтерфакс-Україна", цього тижня заплановано відкрити ще один ресторан у Києві та новому місті в рамках кампанії з відновлення роботи мережі.

До 24 лютого мережа "МакДональдз в Україні" налічувала 109 ресторанів у 24 містах країни.

Ресторани мережі в Україні закрилися 24 лютого 2022 з міркувань безпеки через російське вторгнення в Україну. Компанія підтримувала команду з понад 10 тис. осіб, продовжуючи виплачувати зарплату. Крім цього, на гуманітарні потреби було передано понад 700 тонн продукції зі складів та ресторанів вартістю понад 70 млн грн.

Розвитком мережі займається ПІІ "МакДональдз Юкрейн Лтд." Перший заклад відкрито 24 травня 1997 р. у Києві.

За даними Єдиного держреєстру юросіб та фізосіб-підприємців, учасником ПІІ є MCD Europe Limited (100%, Лондон, Великобританія).

Теги: #mcdonalds #київська_область

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