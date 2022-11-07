Ворог зранку випустив 4 ракети по Краматорську, в Бахмуті є вбиті й поранені - Донецька ОВА

Ворог на світанку випустив чотири ракети по Краматорську - за попередніми даними, без жертв, обсяги руйнувань встановлюються, повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"На світанку росіяни випустили 4 ракети по Краматорську – за попередньою інформацією, без жертв. Обсяги руйнувань встановлюємо. На волноваському напрямку вночі відбувалися інтенсивні артобстріли Вугледара та Павлівки – без жертв. На донецькому напрямку дві людини зазнали поранень у Красногорівці, зафіксовано обстріли Мар’їнки та Георгіївки. В Авдіївці вночі були поодинокі прильоти по старій і центральній частинах міста – без жертв", - написав він у телеграм-каналі.

На горлівському напрямку найбільше постраждав Бахмут - окупанти вбили одну людину, поранили ще двох, пошкодили п'ять приватних будинків, одну багатоповерхівку й одне підприємство.

У Соледарській громаді інтенсивний обстріл відбувався поблизу Яковлівки та Бахмутського, також під вогнем – околиці Торецької та Світлодарської громад.

Також росіяни поранили одного жителя Лимана і не припиняють постійні обстріли Торського і Зарічного.