Росіяни обстрілювали з "Градів" дві ОТГ Дніпропетровської області

Російські війська обстрілювали з "Градів" дві громади Дніпропетровської області, повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Вночі росіяни тримали у напрузі Нікопольський район. Завдали ударів з "Градів" та важкої артилерії по двох громадах - Мирівській та Марганецькій", - написав він у телеграм-каналі.

За словами Резніченка, люди не постраждали. Масштаби руйнувань з'ясовуються.

"У решті районів ніч пройшла під звуки сирени і без надзвичайних ситуацій. І цієї хвилини спокійно", - додав голова військової адміністрації.