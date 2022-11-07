Події

07:44 07.11.2022

Росіяни обстрілювали з "Градів" дві ОТГ Дніпропетровської області

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Росіяни обстрілювали з "Градів" дві ОТГ Дніпропетровської області

Російські війська обстрілювали з "Градів" дві громади Дніпропетровської області, повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Вночі росіяни тримали у напрузі Нікопольський район. Завдали ударів з "Градів" та важкої артилерії по двох громадах - Мирівській та Марганецькій", - написав він у телеграм-каналі.

За словами Резніченка, люди не постраждали. Масштаби руйнувань з'ясовуються.

"У решті районів ніч пройшла під звуки сирени і без надзвичайних ситуацій. І цієї хвилини спокійно", - додав голова військової адміністрації.

 

 

 

Теги: #обстріли #дніпропетровська

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