Події

20:16 06.11.2022

Серед російських "мобілізованих" у Білорусі спалах захворювань через недотримання санітарних умов

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Серед російських "мобілізованих" у Білорусі спалах захворювань через недотримання санітарних умов

На територію Білорусі продовжують надходити підрозділи з Росії, які здебільшого складаються з так званих "частково мобілізованих" громадян. Їхнє головне завдання – підготовка матеріальної бази та місць розміщення окупаційних військ, повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України (ГУР).

Зазначається, що мобілізовані до РФ змушені жити у непристосованих умовах. Переважно у польових наметах без належних санітарних умов.

"Наразі серед цих військовослужбовців відзначається масштабний спалах різноманітних захворювань. Здебільшого це захворювання дихальних шляхів (бронхіт, ангіна, пневмонія, загострення астми) та інфекції шлунково-кишкового тракту. Наразі масштаби захворювань такі, що білоруські медики не здатні впоратися з ними. Окупанти вимушені в терміновому порядку відряджати до білорусі військових та мобілізованих медиків з росії", - повідомляє ГУР.

Крім того, за їхньою інформацією, у Білорусі зростає напруженість між військовими двох держав. "Численні конфліктні ситуації пов’язані з прецедентами зневажливого ставлення російських військових до білорусів. Військова поліція рб неспроможна стримувати протиправну поведінку росіян. Зокрема, у доповідних записках, які подаються старшими офіцерами зс рб на основі скарг своїх рядових військовослужбовців, вказується на зневажливі вислови та поведінку росіян щодо білорусів. Зокрема, із використанням принижень на основі етнічних характеристик. Кількість прецедентів швидко зростає, що призводить до неконтрольованої ескалації напруги в білорусі", - йдеться у повідомленні.

 

 

 

Теги: #рф #білорусь #гур

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