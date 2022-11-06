Події

20:09 06.11.2022

Відключення енергопостачання у Києві контрольовані

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Відключення енергопостачання у Києві контрольовані

Тимчасові відключення енергопостачання, що продовжуються, в столиці України контрольовані і допомагають стабілізувати енергосистему в країні в умовах атак російських окупантів по об'єктах енергетичної інфраструктури, зазначає заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко.

"Київ. Сьогодні ситуація із забезпеченням електроенергією споживачів в столиці важка. Мабуть, кожен киянин відчуває це зараз на собі. Але, що головне, тимчасові відключення допомагають енергетикам стабілізовувати енергосистему. Не допустити масового відключення. Головне, що тимчасові відключення, які тривають зараз, - контрольовані" , - написав Тимошенко у телеграмі в неділю.

Він закликав мешканців міста не панікувати у зв'язку з відключеннями та зазначив, що "наша лють в такі моменти та безпорадність - це те, чого і хотів досягти ворог".

 

 

 

Теги: #київ #енергопостачання

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