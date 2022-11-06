Пакет фіндопомоги ЄС для України буде представлений наступного тижня
Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила під час телефонної розмови президенту України Володимиру Зеленському, що вона запропонує пакет фінансової допомоги від ЄС у розмірі до EUR1,5 млрд на місяць на загальну суму до EUR18 млрд вже наступного тижня.
Як повідомляється на сайті Єврокомісії в неділю, фінансовий пакет ЄС має супроводжуватись аналогічною підтримкою з боку інших великих донорів. Фон дер Ляєн підтвердила поточну роботу ЄС з надання невідкладної гуманітарної допомоги Україні, особливо взимку.
Сторони також обговорили важливість забезпечення експорту сільськогосподарської продукції України в різні країни світу, посилення санкцій, а також негативну роль підтримки Іраном російської агресії та заходи у відповідь.