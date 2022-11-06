У Києві все контрольовано, наразі причин говорити про надзвичайну ситуацію немає - влада

У столиці України все контрольовано, наразі немає причин говорити про надзвичайну ситуацію, заявив директор департаменту муніципальної безпеки Роман Ткачук, спростувавши поширену в ЗМІ інформацію про те, що Київ нібито планує евакуювати населення.

"Система цивільного захисту має бути готова до різних варіантів, але це не означає, що ми зараз готуємося проводити евакуацію. Щоб реагувати правильно, ми мусимо мати план на всі можливі випадки", - цитує Ткачука пресслужба Київської міської державної адміністрації.

Він наголосив, що міська влада робить усе, щоб мінімізувати для жителів наслідки постійних атак Росії на об'єкти критичної інфраструктури. В кожному районі Києва підготують у середньому по 100 пунктів обігріву, які працюватимуть у разі надзвичайних ситуацій узимку.

"Причин для розмов про евакуацію наразі немає. Так, ми напрацьовуємо різні плани, вчимо людей реагувати й бути готовими вже зараз. Це дуже важливий крок, щоб уникнути хаосу в процесах, які мають працювати на мінімізацію ризиків для населення. У кожному районі давно існують евакуаційні комісії на випадок абсолютно різних надзвичайних ситуацій – від повені до аварій на об’єктах критичної інфраструктури. Для нас важливо уникати паніки та дезінформації, тому вкотре прошу ЗМІ не маніпулювати інформацією", - наголосив Ткачук.