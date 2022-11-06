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13:42 06.11.2022

"Енергоатом" має терміново проаналізувати питання безпеки експлуатації ЗАЕС у разі підриву дамби на Каховській ГЕС - джерело

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"Енергоатом" має терміново проаналізувати питання безпеки експлуатації ЗАЕС у разі підриву дамби на Каховській ГЕС - джерело

Державна інспекція ядерного регулювання доручила НАЕК "Енергоатом" терміново виконати аналіз безпеки експлуатації енергоблоків Запорізької атомної станції в разі відсутності зовнішнього підживлення ставка-охолоджувача через падіння рівня в Каховському водосховищі нижче позначок забору води, повідомило джерело в інспекції.

"Такий документ потрібен для ухвалення інспекцією рішень щодо експлуатації ЗАЕС у зв'язку з інформацією про мінування Каховської ГЕС і загрозою імовірного підриву дамби", - пояснило джерело "Енергореформи".

Він додав, що підрив дамби може призвести до безповоротних наслідків падіння рівня води в Каховському водосховищі, від якого подається охолоджувальна вода для ЗАЕС.

За його даними, "Енергоатом" має здійснити аналіз і надати інформацію не пізніше ніж 9 листопада. У компанії поки що не дали коментар із цього питання.

Теги: #енергоатом #заес #каховська_гес

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