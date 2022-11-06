Події

11:18 06.11.2022

На Харківщині не зафіксовано поранених унаслідок обстрілів за добу, до лікарів звернулася поранена напередодні

1 хв читати
На Харківщині не зафіксовано поранених унаслідок обстрілів за добу, до лікарів звернулася поранена напередодні

Протягом доби російські окупаційні війська обстрілювали території Куп'янського, Харківського та Чугуївського районів Харківської області, що прилягають до лінії зіткнення та кордону з РФ, поранених серед мирного населення немає, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Минулої доби випадків отримання цивільними поранень унаслідок ворожих обстрілів не зафіксовано. У Вовчанську по медичну допомогу звернулася 58-річна жінка, яка отримала поранення напередодні", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Теги: #харківська_область #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:29 06.11.2022
За добу піротехніки ДСНС обстежили понад 10 га деокупованих територій на Харківщині, знешкоджено понад 2,2 тис. вибухонебезпечних предметів

За добу піротехніки ДСНС обстежили понад 10 га деокупованих територій на Харківщині, знешкоджено понад 2,2 тис. вибухонебезпечних предметів

11:11 06.11.2022
Російські окупанти продовжують обстрілювати населені пункти Миколаївщини, влучили в об'єкт інфраструктури

Російські окупанти продовжують обстрілювати населені пункти Миколаївщини, влучили в об'єкт інфраструктури

08:06 06.11.2022
Минулої доби в результаті обстрілів в Донецькій області загинула людина, троє – поранені

Минулої доби в результаті обстрілів в Донецькій області загинула людина, троє – поранені

07:33 06.11.2022
Окупанти вісім разів обстрілювали Нікопольський район

Окупанти вісім разів обстрілювали Нікопольський район

07:29 06.11.2022
Унаслідок обстрілу Мирівської громади постраждала дитина

Унаслідок обстрілу Мирівської громади постраждала дитина

07:22 06.11.2022
У суботу окупанти обстріляли п’ять громад

У суботу окупанти обстріляли п’ять громад

06:53 06.11.2022
Окупанти обстріляли житловий квартал у Запоріжжі

Окупанти обстріляли житловий квартал у Запоріжжі

09:01 05.11.2022
На Харківщині ворожі обстріли спровокували пожежу у навчальному закладі, постраждалих серед мирного населення немає

На Харківщині ворожі обстріли спровокували пожежу у навчальному закладі, постраждалих серед мирного населення немає

08:55 05.11.2022
Від початку деокупаційних заходів на Харківщині зареєстровано 2435 воєнних злочинів

Від початку деокупаційних заходів на Харківщині зареєстровано 2435 воєнних злочинів

08:43 05.11.2022
Минулої доби в результаті обстрілів Донецької області загинуло три людини, вісім – поранено

Минулої доби в результаті обстрілів Донецької області загинуло три людини, вісім – поранено

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

За добу ЗСУ знищили 490 людей особового складу агресора, 7 танків – Генштаб

Окупанти обстріляли житловий квартал у Запоріжжі

В Україні створять флот морських дронів

Світ може розслідувати терористичну співпрацю російського та іранського режимів

Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача

ОСТАННЄ

В Україні очікується помірно прохолодна погода, подекуди дощі

Танзанійський пасажирський літак із 53 людьми на борту впав в озеро Вікторія - ЗМІ

За добу ЗСУ знищили 490 людей особового складу агресора, 7 танків – Генштаб

"Укренерго" запроваджує графіки погодинних відключень у неділю у Києві та семи областях

У результаті нічного обстрілу Запоріжжя загинула людина

Американський вантажний космічний корабель Cygnus стартує до МКС

Влада Києва готується до різних сценаріїв, у разі подальшого обстрілу критичної інфраструктури – Кличко

Окупанти продовжують примусову евакуацію населення з Херсонської області

Андрій Шевченко розпочав збір для відновлення стадіону в Ірпені

За минулу добу окупанти завдали чотири ракетні удари

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА