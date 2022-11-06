На Харківщині не зафіксовано поранених унаслідок обстрілів за добу, до лікарів звернулася поранена напередодні

Протягом доби російські окупаційні війська обстрілювали території Куп'янського, Харківського та Чугуївського районів Харківської області, що прилягають до лінії зіткнення та кордону з РФ, поранених серед мирного населення немає, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Минулої доби випадків отримання цивільними поранень унаслідок ворожих обстрілів не зафіксовано. У Вовчанську по медичну допомогу звернулася 58-річна жінка, яка отримала поранення напередодні", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.