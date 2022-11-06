За добу ЗСУ знищили 490 людей особового складу агресора, 7 танків – Генштаб

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила близько 75 930 людей особового складу, 2 765 танків, 5 611 бойових броньованих машин, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 06.11 орієнтовно становлять особового складу – близько 75930 (+490) осіб ліквідовано, танків – 2765 (+7) од, бойових броньованих машин – 5611 (+10) од., артилерійських систем – 1781 (+5) од., РСЗВ - 391 (+0) од., засобів ППО ‒ 202 (+0) од., літаків – 277 (+0) од., вертольотів – 260 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1465 (+3), крилатих ракет - 399 (+0), кораблів/катерів - 16 (+0) од., автомобільної техніки та автоцистерн - 4184 (+7) од., спеціальної техніки - 155 (+0)", - зазначено в повідомленні, опублікованому у фейсбуці.