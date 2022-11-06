Окупанти вісім разів обстрілювали Нікопольський район

Російські окупанти 8 разів обстріляли з РСЗВ та важкої артилерії Нікопольську, Марганецьку та Мирівську громади у Нікопольському районі, повідомляє голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"У Мирівській громаді понівечені з півдесятка приватних будинків, господарські споруди, автівки та газогони. 9-річна дівчинка, яку напередодні увечері поранили росіяни, у лікарні під наглядом медиків. Загрози життю немає. Її стан лікарі оцінюють як середній. Дитина сильно налякана обстрілом і пораненням", - написав Резніченко у телеграм-каналі в неділю вранці.

У Нікопольській та Марганецькій громадах серед людей постраждалих немає.

Внаслідок обстрілу в Нікополі постраждали кілька багатоповерхових і приватних будинків, а також меблеве виробництво, транспортне підприємство, газопроводи та лінії електропередач.