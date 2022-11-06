Події

07:29 06.11.2022

Унаслідок обстрілу Мирівської громади постраждала дитина

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У суботу ввечері російські окупанти обстріляли Мирівську громаду, у результаті поранення отримала дитина, повідомляє голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

"Ввечері російські окупанти вдарили по Мирівській громаді у Нікопольському районі. За попередніми даними, постраждала одна дитина. Інформація уточнюється", - написав Лукашук у телеграм-каналі.

Голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко повідомив, що поранену дитину було госпіталізовано.

"Поранили 9-річну дівчинку. Ворожий снаряд влучив у житловий будинок. Дитина у лікарні", - написав Резніченко в телеграм-каналі.

 

 

 

 

Теги: #дитина #обстріли #постраждала #дніпропетровська_область

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