Унаслідок обстрілу Мирівської громади постраждала дитина

У суботу ввечері російські окупанти обстріляли Мирівську громаду, у результаті поранення отримала дитина, повідомляє голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

"Ввечері російські окупанти вдарили по Мирівській громаді у Нікопольському районі. За попередніми даними, постраждала одна дитина. Інформація уточнюється", - написав Лукашук у телеграм-каналі.

Голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко повідомив, що поранену дитину було госпіталізовано.

"Поранили 9-річну дівчинку. Ворожий снаряд влучив у житловий будинок. Дитина у лікарні", - написав Резніченко в телеграм-каналі.