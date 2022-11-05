У МЗС спростували звинувачення лідера Соціал-демократичної партії у Німеччині про внесення його до списку терористів

Спікер Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко спростував звинувачення лідера фракції Соціал-демократичної партії Німеччини Рольфа Мютценіха про внесення його до списку терористів через підтримку "дипломатичних зусиль" у війні з РФ.

"Український уряд не веде списку терористів. Наскільки мені відомо, проти Рольфа Мютценіха ніяких проваджень в Україні також не ведеться. Усі заяви німецького політика про нібито переслідування з боку української влади не відповідають дійсності", - написав Ніколенко на фейсбук-сторінці у суботу ввечері.