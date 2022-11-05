Заступник голови правління Укрексімбанку Ігнатенко співпрацює зі слідством у справі Укргазбанку

Член правління Укрексімбанку Олександр Ігнатенко співпрацює зі слідством у справі Укргазбанку, де він обіймав посаду члена правління до березня 2020 року, яке веде Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура та приймає всі законні методи для доказу своєї невинності, йдеться у заяві Укрексімбанку.

"Укрексімбанк повідомляє, що справа, яка зараз розслідується НАБУ та САП, не пов'язана з поточною діяльністю Укрексімбанку. Укрексімбанк не володіє інформацією, що вказує на незаконні дії члена правління банку", - зазначається у релізі фінустанови на її сайті.

Згідно з ним, з дати передачі справи до суду Ігнатенко перебуває у Києві та виконує посадові обов'язки члена правління Укрексімбанку, "сприяючи підтримці обороноздатності держави, її енергетичної та продовольчої безпеки".

"Укрексімбанк зацікавлений у всебічному та неупередженому виконанні антикорупційними органами України покладених на них завдань із захисту інтересів держави у сфері боротьби з корупцією та відкритий до співпраці зі слідчими органами", – наголошується у заяві.

Як повідомлялося, 31 жовтня Вищий антикорупційний суд обрав Ігнатенку запобіжний захід у вигляді застави близько 40 млн грн у зв'язку з розслідуванням про завдання понад 200 млн грн збитків Укргазбанку.

Крім того, підозрюваний повинен прибувати до детектива, прокурора та суду на першу вимогу, повідомляти про зміну місця проживання та роботи, утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у справі та свідками, здати на зберігання закордонний паспорт.

Як повідомлялося, антикорупційні органи України на початку жовтня повідомили про викриття протиправної діяльності посадових осіб державного Укргазбанку та про підозри 5-ти основним фігурантам цього злочину, серед яких ексголова Укргазбанку і Кирило Шевченко, що подав у відставку з посади голови Національного банку України.

За інформацією прокуратури, встановлено, що керівництво банку, володіючи інформацією про укладені з великими клієнтами договори банківського обслуговування, використало її для розкрадання коштів.

"З цією метою посадові особи банку забезпечили укладання фіктивних договорів із фізичними та юридичними особами, які нібито будучи "агентами" банку залучили до нього великих клієнтів. За такі "агентські послуги" банк щомісяця незаконно виплачував "винагороду" цим особам", - пояснили у САП.

Слідством встановлено, що протягом 2014-2020 років за цією схемою 52 фіктивним агентам було безпідставно перераховано кошти державного банку в сумі понад 206 млн грн.

Потім, 23 жовтня, НАБУ оголосило в розшук вже ексголову НБУ Шевченка, а також заступника голови правління Укргазбанку Дениса Чернишова та заступника директора департаменту роботи з корпоративними віп-клієнтами Олену Хмеленко.