Російські війська не змогли знищити жодної системи HIMARS в Україні

За час повномасштабного вторгнення в Україну російські окупаційні війська не змогли знищити жодної реактивної системи HIMARS з поставлених українській армії, повідомило видання Politico, посилаючись на високопосадовця міністерства оборони США.

"На сьогодні Москві не вдалося знищити жодну з пускових установок HIMARS, за словами високопосадовця міністерства оборони, який попросив не називати його імені", - повідомляє видання.

Загалом Україна отримала 20 високомобільних артилерійських ракетних систем HIMARS, вилучених із власних запасів США.

Водночас, зазначило джерело, Україна, як і раніше, потребує великої кількості артилерії для продовження бойових дій. Він зазначив, що темпи витрати боєприпасів залишаються високими – Україна випускає 4000-7000 артилерійських снарядів щодня, а Росія – близько 20 000 на день.