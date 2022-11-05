У Київській області відкрили два додаткові модульні містечка для тимчасового проживання

У суботу, 5 листопада, у селищі Іванків та селі Кухарі Київської області було встановлено два модульні містечка для тимчасового проживання людей, які втратили житло внаслідок бойових дій.

"Містечка розраховані на проживання 88 осіб та 176 осіб відповідно", - повідомляє Київська обласна військова адміністрація у телеграм-каналі.

Зазначається, що кожна секція містить 22 кімнати для проживання. Також є окремі модулі, що передбачають розміщення їдалень та санвузлів. До будиночків підключені всі необхідні комунікації, обігрів.

Окремо працює система оповіщення. Також передбачається встановлення генераторів як джерела резервного електропостачання.