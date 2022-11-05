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16:02 05.11.2022

МЗС: Київ продовжуватиме вживати максимально жорстких заходів, щоб виключити використання Росією іранської зброї проти України

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МЗС: Київ продовжуватиме вживати максимально жорстких заходів, щоб виключити використання Росією іранської зброї проти України

Київ продовжуватиме вживати максимально жорстких заходів, щоб унеможливити використання Росією іранської зброї проти України, заявив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

"Глава МЗС Ірану публічно визнав, що Тегеран передавав бойові дрони РФ нібито за кілька місяців до її повномасштабного вторгнення в Україну. Раніше Іран всіляко спростовував поставки озброєння Росії, які вона використовує у війні", - нагадав Ніколенко у Фейсбук у суботу.

Він наголосив, що "іранський міністр поширив інсинуації про нібито відмову української сторони від зустрічі з іранськими експертами під тиском західних партнерів".

"Україна навчена довіряти тільки фактам. Тому МЗС на чолі з Дмитром Кулебою, а також у тісній координації з українськими причетними відомствами, продовжуватиме вживати максимально жорстких заходів, щоб унеможливити використання Росією іранської зброї для вбивств українців та знищення нашої критичної інфраструктури. У Тегерані повинні усвідомлювати, що наслідки співучасті у злочинах агресії РФ проти України будуть набагато масштабнішими, ніж вигода від підтримки Росії", - заявив Ніколенко. 

Теги: #іран #мзс_україни

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