Тегеран стверджує, що постачав безпілотники до початку війни РФ проти України

Міністр закордонних справ Ірану Хусейн-Амір Абдуллахіан у суботу вперше визнав, що його країна поставила Росії безпілотники, наполягаючи на тому, що ця передача відбулася до початку війни Москви з Україною, під час якої безпілотники іранського виробництва атакували українські території, повідомляють світові ЗМІ.

"Ми передали Росії обмежену кількість безпілотників за кілька місяців до війни в Україні", - сказав Абдуллахіан журналістам у Тегерані.

Підтвердивши поставку, Абдуллахіан заявив у суботу, що Іран не звертає уваги на використання своїх безпілотників в Україні.

Він заявив, що Іран, як і раніше, прихильний припиненню конфлікту. "Ми домовилися з міністром закордонних справ України, щоб вони надали нам будь-які наявні у них докази використання Росією іранських безпілотників в Україні", - сказав Абдуллахіан.

Раніше іранські офіційні особи заперечували, що озброювали Росію у війні з Україною.

Нещодавно посол Ірану в ООН Амір Саїд Іравані назвав звинувачення "абсолютно необґрунтованими" і підтвердив позицію Ірану про нейтралітет у війні.

США та їхні західні союзники в Раді Безпеки закликали генерального секретаря Антоніу Гутерріша розслідувати, чи використовувала Росія іранські безпілотники для нападу на мирних жителів в Україні.

Проте, як пишуть ЗМІ, Корпус вартових ісламської революції хвалиться тим, що поставляє безпілотники світовим державам.