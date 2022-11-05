Події

14:31 05.11.2022

Більшість одеситів підтримали ідею демонтажу пам'ятника Катерині II

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Більшість одеситів підтримали ідею демонтажу пам'ятника Катерині II

Завершена процедура підбиття підсумків голосування щодо долі пам'ятника засновникам Одеси (Катерині II), яке проходило на платформі "Соціально активний громадянин", більшість одеситів підтримала ідею демонтажу пам'ятника з Катерининської площі, повідомила пресслужба Одеської міської ради.

Наступний крок - винесення питання на найближчу сесію міської ради

Електронне голосування проходило на платформі "Соціально-активний громадянин" з 20 вересня до 20 жовтня. До цього моменту перевірялися профілі користувачів.

Більшість одеситів, які проголосували – 3914 – підтримали ідею демонтажу пам'ятника з Катерининської площі. Хоча з них 1014 голосів заблоковані, цей варіант з усіх запропонованих все одно отримав першість, повідомляють одеські ЗМІ.

Остаточно питання про долю пам'ятника буде вирішено на засіданні міської ради 30 листопада.

На підсумки голосування відреагував у соцмережах і мер Одеси Геннадій Труханов: "Переконаний, що результати вільного голосування на платформі соціально активний громадянин будуть враховані депутатами міської ради, за якими залишається ухвалення остаточного рішення. Особисто я буду голосувати "за" демонтаж пам'ятника і перенесення його в парк Імперського і Радянського минулого, про ідею створення якого я розповідав кілька місяців тому. Найближчим часом в цьому питанні буде поставлено остаточну крапку - в рамках загальноприйнятих демократичних норм і чинного українського законодавства" , - написав мер.

Як повідомляють ЗМІ, попереднє голосування за демонтаж Катерини II і перенесення її в музей відбулося в Одеській міській раді 28 вересня. Тоді міськрада провалила голосування- рішення підтримали тільки 17 депутатів із 64.

Прихильники демонтажу пам'ятника не раз розмальовували його п'єдестал звинуваченнями на адресу російської імператриці.

Теги: #памятник #катерина #одеса

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