СБУ викрили ще одного колаборанта - колишнього заступника начальника Херсонської митниці

Співробітники Служби безпеки викрили ще одного колаборанта, який переховується на тимчасово окупованій території півдня України - колишнього заступника начальника Херсонської митниці, повідомляє пресцентр СБУ.

За інформацією СБУ, колаборант погодився з пропозицією загарбників очолити "податкову службу Херсонської області".

"Встановлено, що відповідну "протекцію" забезпечив колишній заступник голови облради, депутат-колаборант Віталій Булюк, якого ворог призначив "першим заступником голови" місцевої окупаційної адміністрації. За даними слідства, його "протеже" організував незаконний збір "податків" на користь Росії, а також сприяв рейдерському захопленню українських підприємств, які відмовилися від співпраці з агресором", - йдеться в повідомленні.

Наразі зловмисник підозрюється за ч.5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Під час оперативних дій Служба безпеки встановила місцезнаходження обох колаборантів, задокументувала їхню злочинну діяльність та проводить комплексні заходи щодо притягнення винних до відповідальності.