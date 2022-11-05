У Польщі почалися військові навчання Puma-22

Військові навчання країн Вишеградської четвірки під назвою Puma-22 розпочалися в Польщі 5 листопада.

Як повідомляють польські ЗМІ, до навчань Puma-22 залучаються близько 2 тис. військовослужбовців і 300 одиниць військової техніки.

У Puma-22 будуть задіяні збройні сили Польщі, Чехії, Словаччини, Угорщини, Великої Британії та США

За планом навчань вони триватимуть до 9 листопада.

Метою навчань є підвищення оперативної сумісності навчання військ, а також перевірка вміння планувати, організовувати і проводити тактичні операції у взаємодії з союзниками.

Як повідомив прессекретар 18-ї механізованої дивізії Польщі Пшемислав Липчиньський, тренування проводяться в Новій Дембе. Сценарії враховують досвід війни в Україні.

За словами Липчиньського, сценарії охоплюють, наприклад, маневрування оборони, форсування водної перешкоди на річці Сан, ліквідацію зараження хімічними підрозділами, перевірку порядку виклику артилерійського вогню і медичної евакуації, комплексне пожежогасіння. Завдання будуть виконуватися вдень і вночі.