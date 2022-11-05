Прокуратура АРК повідомила про підозри двом окупаційним суддям незаконно створеного "Євпаторійського міського суду"
Прокуратура автономії повідомила про підозри двом окупаційним суддям незаконно створеного "Євпаторійського міського суду" Республіки Крим, дії підозрюваних кваліфіковані як порушення законів і звичаїв війни.
"Достовірно знаючи про окупацію українського Криму Збройними силами РФ, підозрювані безпосередньо брали участь у реалізації політики держави-окупанта, спрямованої на зміну демографічного складу населення півострова і фактично забезпечували незаконну депортацію українців", - повідомляє прокуратура АРК у Facebook.
Встановлено, що підозрювані, керуючись законодавством РФ, ухвалили рішення про видворення українців з території півострова.
"Своє рішення вони мотивували нібито відсутністю дозвільних документів і порушенням "правил перебування на території РФ". Однак громадяни України, які на момент початку збройного конфлікту законно перебували в Криму, перебувають під захистом міжнародного гуманітарного права і не потребують додаткових документів. Тобто окупаційна влада не має законних підстав примусово переміщати або депортувати українців з місць свого проживання", - йдеться в повідомленні.