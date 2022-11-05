Події

12:18 05.11.2022

У неділю у східних та північно-східних областях України 2-3° морозу

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У неділю у східних та північно-східних областях України 2-3° морозу

У неділю в західних областях України буде помірний, вдень у Вінницькій та більшості північних областей місцями невеликий дощ; на решті територій без опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 1-6°, на півдні Одещини та в західних областях до 9° тепла, у східних та північно-східних областях від 2° до 3° морозу; вдень 4-9° тепла, у південно-західній частині 9-14°.

У Києві 6 листопада вночі без опадів, вдень невеликий дощ.

Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-5° тепла, вдень 7-9°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського в Києві 6 листопада найвища температура вдень була 19,4° в 2019 р., найнижча вночі -13,4° в 1891 р.

У понеділок 7 листопада в північних областях та Вінницькій області, вдень і в Карпатському регіоні місцями невеликий дощ; на решті територій без опадів.

Уночі та вранці у східних та південних областях місцями туман.

Вітер південно-східний з переходом 8 листопада на західний, 3-8 м/с.

Температура у західній частині вночі 3-8° тепла, вдень 9-14°; у північних областях вночі 1-6° тепла, вдень 6-11°; на решті територій від 2° тепла до 3°морозу; вдень 4-9°.

У Києві 7 листопада місцями невеликий дощ.

Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 4-6° тепла, вдень 8-10°.

Теги: #погода #прогноз

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