Російські окупанти за добу втратили в Україні близько 600 військових, 8 танків, 4 артсистеми, 12 БПЛА - Генштаб ЗСУ

Бойові втрати російської окупаційної армії за минулу добу становили близько 600 осіб особового складу, а з початку повномасштабного вторгнення в Україну - близько 75 440 осіб, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 05.11 орієнтовно становили особового складу ‒ близько 75 440 (+600) людей ліквідовано, танків ‒ 2758 (+8) од., бойових броньованих машин ‒ 5601 (+21) од., артилерійських систем – 1776 (+4) од., РСЗВ – 391 (+0) од., засоби ППО ‒ 202 (+1) од., літаків – 277 (+0) од., вертольотів – 260 (+2) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1462 (+12), крилаті ракети ‒ 399 (+2), кораблі /катери ‒ 16 (+0) од., автомобільної техніки і автоцистерн – 4184 (+10) од., спеціальна техніка ‒ 155 (+0)", - йдеться в повідомленні на Facebook.

Найбільших втрат ворог зазнав на Лиманському та Авдіївському напрямках.