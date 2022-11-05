Уночі росіяни обстріляли ракетами С300 вільнянщину у Запорізькій області

У ніч проти суботи російські окупанти ракетами С300 обстріляли вільнянщину в Запорізькій області, пошкоджено три будівлі та авто, повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

"Противник продовжує здійснювати підступні нічні атаки по вільних землях нашої області. Сьогодні після опівночі ворог атакував ракетами С300 вільнянщину. Внаслідок ударів пошкоджені будівлі трьох підприємств і автомобілі", - написав він у телеграм-каналі.