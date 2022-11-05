Події

07:15 05.11.2022

Зеленський відзначає успіхи української IT-галузі

1 хв читати
Зеленський відзначає успіхи української IT-галузі

Президент України Володимир Зеленський наголосив на успіхах української IT-галузі, яку цього тижня було представлено на Web Summit у Португалії.

"Днями відбувся візит першої леді України та представників нашого уряду до Португалії – там відбувся Web Summit, одна з найпотужніших щорічних подій для світової IT-індустрії Олена відкрила саміт своїм виступом. Закликала IT-спільноту допомагати захисту нашої держави, а це потребує дуже технологічних речей", - сказав він у відеозверненні у п'ятницю.

Загалом, зазначив Зеленський, Україна була представлена на Web Summit найбільшою в історії командою: це представники провідних IT-компаній, фондів, понад 70 українських стартапів.

"IT-галузь – це одна із основ сучасної економіки, і навіть цьогоріч – попри все – наш експорт комп'ютерних послуг зростає – і суттєво порівняно з 21-м роком, а українські IT-компанії залучили майже $350 млн інвестицій. Це дуже серйозний результат, і ми зробимо все, щоб результат був іще більшим", - сказав він.

Під час візиту відбулася зустріч першої леді з керівниками Португалії – президентом і прем'єр-міністром. "Я дякую за підтримку та готовність більше допомагати Україні", - сказав також президент.

Теги: #it #португалія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:27 21.10.2022
Франція, Іспанія та Португалія домовилися про "морський коридор" зеленої енергетики

Франція, Іспанія та Португалія домовилися про "морський коридор" зеленої енергетики

20:32 13.10.2022
Португалія передасть Україні шість вертольотів "Ка"

Португалія передасть Україні шість вертольотів "Ка"

12:00 05.10.2022
В Україні 20-21 жовтня відбудеться Національний оборонний хакатон-2022

В Україні 20-21 жовтня відбудеться Національний оборонний хакатон-2022

06:50 03.09.2022
У Португалії засновано стипендію Юлії Тимошенко для вступу до Школи бізнесу та економіки NOVA – "Батьківщина"

У Португалії засновано стипендію Юлії Тимошенко для вступу до Школи бізнесу та економіки NOVA – "Батьківщина"

07:00 27.08.2022
Частка жінок в українському IT потроїлася за десять років

Частка жінок в українському IT потроїлася за десять років

07:09 26.08.2022
Понад третина компаній усе ще розглядає можливість релокації до кінця року

Понад третина компаній усе ще розглядає можливість релокації до кінця року

06:51 25.08.2022
Португалія продовжить надавати Україні політичну, фінансову, військову та гуманітарну допомогу

Португалія продовжить надавати Україні політичну, фінансову, військову та гуманітарну допомогу

18:56 24.08.2022
Зеленський високо оцінив допомогу Португалії у відновленні освітньої інфраструктури Житомира

Зеленський високо оцінив допомогу Португалії у відновленні освітньої інфраструктури Житомира

17:25 24.08.2022
Глава МЗС Португалії відвідав Ірпінь

Глава МЗС Португалії відвідав Ірпінь

12:10 24.08.2022
Глава МЗС Португалії прибув із візитом до Києва

Глава МЗС Португалії прибув із візитом до Києва

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Минулої доби авіація ЗС України завдала 11 ударів по противнику

Невідомий підірвав гранату на дитячому майданчику, постраждали чотири особи, серед них малолітня дитина – правоохоронці

Зеленський: Заяви керівників Росії щодо готовності до мирних переговорів - брехня

Зеленський обговорив із Салліваном подальшу підтримку України з боку США та нагородив його орденом

Українські військові збили дві російські крилаті ракети на півдні країни

ОСТАННЄ

Минулої доби авіація ЗС України завдала 11 ударів по противнику

Минулої доби від ударів окупантів постраждали понад 20 населених пунктів

У Рівному затримано причетних до вибуху гранати на дитячому майданчику, постраждали п'ятеро осіб

Невідомий підірвав гранату на дитячому майданчику, постраждали чотири особи, серед них малолітня дитина – правоохоронці

Кулеба подякував Болгарії за рішення про надання оборонної підтримки Україні

Чистий продаж НБУ цього тижня зріс до $393,9 млн

Зеленський: Заяви керівників Росії щодо готовності до мирних переговорів - брехня

У деокупованому Високопіллі виявлено тіла трьох розстріляних цивільних

Окупанти провокують екологічну катастрофу на Херсонщині

5 листопада: Цей день в Україні та в світі

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА