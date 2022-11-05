Зеленський відзначає успіхи української IT-галузі

Президент України Володимир Зеленський наголосив на успіхах української IT-галузі, яку цього тижня було представлено на Web Summit у Португалії.

"Днями відбувся візит першої леді України та представників нашого уряду до Португалії – там відбувся Web Summit, одна з найпотужніших щорічних подій для світової IT-індустрії Олена відкрила саміт своїм виступом. Закликала IT-спільноту допомагати захисту нашої держави, а це потребує дуже технологічних речей", - сказав він у відеозверненні у п'ятницю.

Загалом, зазначив Зеленський, Україна була представлена на Web Summit найбільшою в історії командою: це представники провідних IT-компаній, фондів, понад 70 українських стартапів.

"IT-галузь – це одна із основ сучасної економіки, і навіть цьогоріч – попри все – наш експорт комп'ютерних послуг зростає – і суттєво порівняно з 21-м роком, а українські IT-компанії залучили майже $350 млн інвестицій. Це дуже серйозний результат, і ми зробимо все, щоб результат був іще більшим", - сказав він.

Під час візиту відбулася зустріч першої леді з керівниками Португалії – президентом і прем'єр-міністром. "Я дякую за підтримку та готовність більше допомагати Україні", - сказав також президент.