Зеленський: Заяви керівників Росії щодо готовності до мирних переговорів - брехня

Заяви керівництва Росії про готовність до переговорів є брехнею і це дуже добре розуміють у світі, сказав у відеозверненні у п'ятницю президент України Володимир Зеленський.

"Найжорстокіші бойові дії протягом усього цього тижня зосереджені на Донбасі. Це Бахмут та Соледар. Тримаємо наші позиції. І на цих та деяких інших напрямках Донеччини російська армія витратила вже стільки життів своїх людей і стільки боєприпасів, скільки, мабуть, не витрачала у двох чеченських війнах разом узятих", - сказав він.

За його словами, "реальний рівень втрат Росії приховують від російського суспільства. Навіть свою мобілізацію вони нині приховали і просто брешуть людям, що нібито мобілізаційне завдання виконано. А насправді у регіонах Росії та на нашій окупованій території вони продовжують збирати людей на загибель".

"І ця абсолютно шалена впертість господарів нинішньої Росії – найкращий показник, що так само брехливо і все, що вони розповідають деяким іноземним лідерам про свою нібито готовність до переговорів. Коли хтось думає про переговори, він не шукає, як обдурити всіх довкола, щоб відправити ще десятки чи сотні тисяч людей у м'ясорубку – мобілізованих чи у вигляді якихось найманців", - сказав президент.

"І дуже добре, зазначив він, що світ сприймає російську риторику так, як вона на те заслуговує, а саме як брехня, і звертає увагу лише на те, що держава-терорист реально робить", – наголосив він.

"Ми якраз готові до миру, до чесного та справедливого миру, формулу якого ми неодноразово озвучували. Нашу позицію світ знає. Це повага до Статуту ООН, повага до нашої територіальної цілісності, повага до наших людей і належна відповідальність за терор – це покарання для всіх, хто винен, та повне відшкодування Росією завданих нам збитків", - зазначив президент.