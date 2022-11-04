Голова Запорізької ОВА закликав операторів зв'язку забезпечити безперервну роботу мереж при відключенні електроенергії

Оператори мобільного зв'язку мають забезпечити безперервну роботу мереж при відключенні електроенергії, і адміністрація готова сприяти їм у цьому, заявив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

"У важкі для країни часи великий бізнес об'єднує людські та фінансові ресурси заради Перемоги. Зараз ми готові надати мобільним операторам генератори у тимчасове використання, але найближчим часом потрібно буде придбати власні. Зараз для всіх великих бізнесів настав час допомагати Батьківщині, яка багато років надавала можливість розвиватися та масштабувати бізнес", - написав Старух у телеграм-каналі.

Він уточнив, що відключення електроенергії через пошкодження критичної інфраструктури виявили системні прогалини в роботі операторів мобільного зв'язку.

"З урахуванням того, що зараз зв'язок є питанням життя, мобільні оператори мають негайно вирішувати проблему. Адже йде вже восьмий місяць війни", – наголосив Старух.