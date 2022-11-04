У Харківській області відновлено газо- та електропостачання у сотнях населених пунктів

У ході відновлювальних робіт у Харківській області у сотнях населених пунктів відновлено газо- та електропостачання.

"У 301 деокупованому населеному пункті відновлено електропостачання. У 323 – відновлено газопостачання; У 442 населених пунктах відновлено водопостачання. І 217 населених пунктів уже мають мобільний зв'язок. Також на деокупованій Харківщині поновили роботу: - 16 відділень поліції; – 110 фельдшерських пунктів – та 64 відділення "УКРПОШТИ". Аптеки та супермаркети "АТБ" та "Посад" видають готівку мешканцям на касах. Досягнуто домовленостей з Приватбанком щодо обслуговування банківських карток за допомогою виїзних терміналів", - сказав у п'ятницю на брифінгу в Києві заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко.

"Окремо відбуваються заходи щодо проходження опалювального сезону для критично важливої інфраструктури. Вже 86% об'єктів соціальної сфери підключено опалення. Працюємо над тим, щоб якнайбільше громадян у звільнених населених пунктах мали опалення у своїх будинках", - сказав він.

Проте, зазначив він, ми закликаємо громадян не залишатися на територіях біля яких тривають бойові дії, краще евакуюватися.

За його словами, у Житомирській області – із 2 832 зруйнованих об'єктів, вже вдалося відновити 1 319 – навчальні заклади, культури, адміністративні будівлі, заклади охорони здоров'я, житлові багатоквартирні будинки та приватні.

У Сумській області зруйновано 4084 об'єкти, зокрема 2 235 приватних будинків та 350 багатоквартирних будинків. 139 об'єктів життєзабезпечення.

За словами Тимошенка, "увесь тиждень тривали і триватимуть тимчасові стабілізаційні відключення електроенергії. Такі обмеження споживання необхідні для зменшення навантаження на мережі та уникнення у майбутньому повторних аварій".