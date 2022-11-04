Події

19:32 04.11.2022

Українські військові збили дві російські крилаті ракети на півдні країни

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Українські військові збили дві російські крилаті ракети на півдні країни

Українські військові у п'ятницю ввечері збили дві російські ракети на півдні України, повідомляє Повітряне командування "Південь".

"4 листопада, близько 16.00, силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" збиті дві крилаті ракети типу "Калібр", якими російські окупаційні війська атакували Україну з акваторії Чорного моря", - йдеться у повідомленні.

У ньому уточнюється, що 1 крилату ракету було збито над Херсонською областю та 1 – над Миколаївською.

 

 

 

Теги: #ракети #південь #збиття

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