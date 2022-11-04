Події

17:15 04.11.2022

Кличко обговорив із міністром юстиції Німеччини допомогу у відновленні об'єктів критичної інфраструктури

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Міський голова Києва Віталій Кличко зустрівся із міністром юстиції Німеччини Марком Бушманном. Мер показав гостю наслідки російських обстрілів у центрі столиці, повідомляє пресслужба Кличка.

"Говорили про допомогу Україні - фінансову, військову та гуманітарну. А також, зокрема, про допомогу європейських партнерів у відновленні та захисті об’єктів критичної інфраструктури України. Марко Бушманн запевнив, що Німеччина - на боці України. І продовжить всебічну підтримку нашої держави в боротьбі за свободу та незалежність", – заявив Кличко за підсумками зустрічі.

Теги: #кличко #міністр #німеччина

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