Кличко обговорив із міністром юстиції Німеччини допомогу у відновленні об'єктів критичної інфраструктури

Міський голова Києва Віталій Кличко зустрівся із міністром юстиції Німеччини Марком Бушманном. Мер показав гостю наслідки російських обстрілів у центрі столиці, повідомляє пресслужба Кличка.

"Говорили про допомогу Україні - фінансову, військову та гуманітарну. А також, зокрема, про допомогу європейських партнерів у відновленні та захисті об’єктів критичної інфраструктури України. Марко Бушманн запевнив, що Німеччина - на боці України. І продовжить всебічну підтримку нашої держави в боротьбі за свободу та незалежність", – заявив Кличко за підсумками зустрічі.