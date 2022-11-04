Події

14:12 04.11.2022

Через відключення електроенергії на Київщині можливі перебої з водопостачанням – ОВА

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Через відключення електроенергії на Київщині можливі перебої з водопостачанням – ОВА

Через планові й аварійні відключення електроенергії в Київській області можуть спостерігатися перебої з водопостачанням, повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба.

"Через планові й аварійні відключення електроенергії в області можуть спостерігатися перебої з водопостачанням. Майте вдома запаси питної та технічної води. Ми чинимо спротив і боремося з підступним ворогом. Наша витримка і згуртованість - це шлях до перемоги", - написав він у телеграм-канал.

Теги: #водопостачання #київська_область

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