Через відключення електроенергії на Київщині можливі перебої з водопостачанням – ОВА

Через планові й аварійні відключення електроенергії в Київській області можуть спостерігатися перебої з водопостачанням, повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба.

"Через планові й аварійні відключення електроенергії в області можуть спостерігатися перебої з водопостачанням. Майте вдома запаси питної та технічної води. Ми чинимо спротив і боремося з підступним ворогом. Наша витримка і згуртованість - це шлях до перемоги", - написав він у телеграм-канал.