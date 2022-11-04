У вихідні в більшості областей України без опадів, на Лівобережжі вночі заморозки

Невеликий дощ пройде місцями на сході України в суботу, 5 листопада, на решті територій без опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

У центральних і східних областях уночі та вранці подекуди туман. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 1-6° тепла, вдень 7-12°, на Одещині, Прикарпатті та Закарпатті 13-16°; у північно-східних областях уночі близько 0°, вдень 3-8° тепла.

У Києві 5 листопада без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-6° тепла, вдень 8-10°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, в Києві з початку метеорологічних спостережень 5 листопада найвища температура була +17,6°С у 2013 р., найнижча -11,4°С у 1979 р.

У неділю, 6 листопада, в більшості областей України без опадів, лише в західній частині країни невеликий дощ. Вітер південно-східний і південний, 5-10 м/с.

Температура вночі 1-6°, на півдні Одеської та в західних областях до 9° тепла, на Лівобережжі подекуди 0-3° морозу; вдень 4-9° тепла, у західних і південно-західних областях 9-14°.

У Києві 6 листопада без опадів. Вітер південно-східний і південний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-6° тепла, вдень 7-9°.