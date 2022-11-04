Окупанти в ніч на п'ятницю обстріляли Миколаїв ракетами С-300, є руйнування - голова ОВА Кім

Російські окупанти в ніч на п'ятницю обстріляли Миколаїв ракетами С-300, є руйнування, повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Уночі 3 листопада близько 23:30 ворог обстріляв один із районів Миколаєва ракетами типу С-300", - написав він у телеграм-каналі.

За його словами, в результаті зруйновано складське приміщення, пошкоджено адміністративну будівлю і автомобілі. Також через ракетний удар виникла пожежа ще одного складського приміщення, яку рятувальники оперативно ліквідували. Попередньо без жертв і потерпілих.

У Миколаївському районі в четвер окупанти орієнтовно після 13:00 обстріляли населений пункт Первомайської громади. Внаслідок цього пошкоджено два житлові будинки. Постраждалих немає.

У Баштанському районі триває обстріл території Березнегуватської громади. Зокрема, орієнтовно о 8:38 обстрілів зазнали околиці населеного пункту. Постраждалих немає. Детальна інформація уточнюється.

Також 3 листопада близько 14:30 і 4 листопада в 00:30 і 04:45 був обстріл населеного пункту Широківської громади. Влучання у вже зруйновані будівлі та по відкритих територіях. Постраждалих немає.

У Першотравневому і Вознесенському районах день і ніч минули порівняно спокійно.