Кількість споживачів, що залишилися без е/е, серед киян збільшилася у півтора раза

У Києві станом на п'ятницю кількість споживачів, що залишилися без електропостачання в результаті ракетного обстрілу російських військ, збільшилася в півтора раза, повідомив мер міста Віталій Кличко.

"На сьогодні без електропостачання 450 тисяч споживачів, тобто квартир киян. Це у півтора раза більше, ніж у попередні дні", - написав він у телеграм-каналі.

Він зазначив, що стабілізаційні відключення відбуваються через навантаження центрального вузла енергосистеми країни.

"Звертаюся до всіх жителів столиці: максимально заощаджуйте електроенергію, тому що ситуація залишається складною!", - наголосив мер.