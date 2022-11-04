Події

08:23 04.11.2022

Кількість споживачів, що залишилися без е/е, серед киян збільшилася у півтора раза

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Кількість споживачів, що залишилися без е/е, серед киян збільшилася у півтора раза

У Києві станом на п'ятницю кількість споживачів, що залишилися без електропостачання в результаті ракетного обстрілу російських військ, збільшилася в півтора раза, повідомив мер міста Віталій Кличко.

"На сьогодні без електропостачання 450 тисяч споживачів, тобто квартир киян. Це у півтора раза більше, ніж у попередні дні", - написав він у телеграм-каналі.

Він зазначив, що стабілізаційні відключення відбуваються через навантаження центрального вузла енергосистеми країни.

"Звертаюся до всіх жителів столиці: максимально заощаджуйте електроенергію, тому що ситуація залишається складною!", - наголосив мер.

 

 

 

Теги: #київ #електроенергія #ситуація

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