Українська ППО збила 8 "Шахедів" у ніч на п'ятницю на Дніпропетровщині

Українська протиповітряна оборона збила 8 "Шахедів" у ніч на п'ятницю на Дніпропетровщині, повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.

"Наша ППО круто спрацювала цієї ночі. Приземлила 8 ворожих "Шахедів". Усі ці дрони-камікадзе військові з повітряного командування "Схід" знищили у Нікопольському районі", - написав він у телеграм-каналі.

Також Резніченко зазначив, що росіяни тероризували район іншою зброєю, проте постраждалих немає.

"Обстріляли "Градами" та важкою артилерією 4 громади - Нікопольська, Мирівська, Червоногригорівська та Марганецька", - додав він.

Також, за його словами, у Червоногригорівській ОТГ пошкоджено житлові будинки, автомобілі, газопровід. Обірвана лінія електропередач.