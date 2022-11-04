Глави МЗС України та Франції обговорили спільні зусилля щодо мобілізації міжнародної підтримки для України

Глави міністерств закордонних справ України Дмитро Кулеба та Франції Катрін Колонна обговорили спільні зусилля щодо мобілізації міжнародної підтримки для України.

"Я поговорив зі своєю французькою колегою Катрін Колонною в продовження чудової телефонної розмови між українським та французьким лідерами", - написав Кулеба в мікроблозі Твіттер у ніч на п'ятницю.

За його словами, сторони докладно обговорили спільні зусилля щодо мобілізації міжнародної підтримки для України та подолання енергетичних проблем напередодні зими.