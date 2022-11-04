Події

07:02 04.11.2022

ВМС Фінляндії проведуть спільні з силами швидкого реагування НАТО навчання у Балтиці

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ВМС Фінляндії проведуть спільні з силами швидкого реагування НАТО навчання у Балтиці

До Фінляндії у п'ятницю для участі у військово-морських навчаннях прибуває морська група сил швидкого реагування НАТО.

Три кораблі НАТО будуть пришвартовані в порту Хернесаарі в центрі Гельсінкі з 4 до 7 листопада. Після завершення візиту буде проведено дводенне спільне навчання з Береговим флотом, який є частиною військово-морських сил Фінляндії, повідомила пресслужба міністерства оборони.

Навчання пройдуть у Фінській затоці та північній частині Балтійського моря. Їхня мета – покращення оперативної спільної діяльності кораблів НАТО та Берегового флоту Фінляндії у прибережній зоні.

Береговий флот і сили швидкого реагування НАТО проводять спільні навчання вже упродовж кількох років, але це перші навчання після того, як Фінляндія стала нинішнього року членом-спостерігачем альянсу.

На відміну від колишніх навчань, цього року кораблі НАТО не будуть відкриті для відвідин.

 

 

Теги: #нато #навчання #фінляндія #балтика

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