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19:08 03.11.2022

Окупанти за добу завдали 3 ракетних та 16 авіаударів по території України, здійснили понад 40 обстрілів із РСЗВ

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Окупанти за добу завдали 3 ракетних та 16 авіаударів по території України, здійснили понад 40 обстрілів із РСЗВ

Російські окупанти протягом поточної доби завдали 3 ракетних та 16 авіаційних ударів по території України, а також здійснили понад 40 обстрілів із реактивних систем залпового вогню, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у четвер.

"Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Веде наступальні дії на бахмутському, авдіївському та новопавлівському напрямах. Ворог обстрілює підрозділи Сил оборони вздовж лінії зіткнення, здійснює фортифікаційне обладнання рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку", - йдеться в повідомленні.

У ньому наголошується, що загарбники також продовжують завдавати ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

"Протягом доби противник завдав 3 ракетних та 16 авіаційних ударів, здійснив понад 40 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Ворожих ударів зазнали райони більш ніж 25 населених пунктів. Зокрема, це Павлоград Дніпропетровської області та Авдіївка і Вугледар Донецької області", - наголосили в Генштабі.

Повідомляється, що на волинському та поліському напрямках оперативна ситуація залишається без суттєвих змін. Республіка Білорусь продовжує підтримувати збройну агресію РФ проти України. Зберігається загроза завдання нових ударів та застосування ударних БПЛА, зокрема і з території Республіки Білорусь.

На інших напрямках ворог здійснював обстріли, зокрема, на сіверському напрямку – з мінометів та ствольної артилерії, у районах населених пунктів Вильчики Чернігівської області та Стара Гута, Соснівка та Нововолодимирівка Сумської області; на слобожанському напрямку – у районах населених пунктів Гатище, Козача Лопань, Огірцеве та Стрілеча. Також на цьому напрямку ворог застосував ударний БПЛА.

На куп'янському та лиманському напрямках загарбники стріляли з мінометів, ствольної та реактивної артилерії у районах населених пунктів Верхньокам'янське, Спірне та Званівка; на бахмутському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Соледар, Опитне, Нью-Йорк, Озарянівка та Курдюмівка; на авдіївському напрямку – з танків та різнокаліберної артилерії, в районах населених пунктів Мар'їнка, Новомихайлівка, Невельське та Водяне.

На новопавлівському та запорізькому напрямках окупанти вели вогонь з артилерії різних типів, у районах населених пунктів Вугледар, Кам'янське та Времівка.

На південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали райони понад 35 населених пунктів уздовж лінії зіткнення. Крім того, ворог продовжував повітряну розвідку, активно залучаючи БПЛА. Здійснив понад 30 вильотів.

 

 

Теги: #сенат #підтримка #україна_сша

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