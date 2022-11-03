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18:51 03.11.2022

Ексвиконувача обов’язків держсекретаря Мінекономіки та ексдиректора "Укрпатенту" підозрюють у крадіжці 250 млн грн замість купівлі бронежилетів

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Ексвиконувача обов’язків держсекретаря Мінекономіки та ексдиректора "Укрпатенту" підозрюють у крадіжці 250 млн грн замість купівлі бронежилетів

Міністерство економіки сприяє розслідуванню Державного бюро розслідувань (ДБР) стосовно звільненої посадової особи міністерства та колишнього голови "Укрпатенту", яких підозрюють у крадіжці 250 млн грн під виглядом волонтерської діяльності, повідомляється на офіційному сайті відомства в четвер.

Згідно з оприлюдненою інформацією, ДБР викрило колишнього держсекретаря Мінекономіки, чиновників держпідприємства "Укрпатент", а також керівника однієї з благодійних організацій у заволодінні держкоштами в розмірі 250 млн грн.

"Ще в серпні завдяки внутрішнім процедурам міністерство викрило корупційну схему під час дослідження операційної діяльності ДП "Укрпатент", що підпорядковується міністерству", - зазначено в повідомленні.

На сайті ДБР стверджується, що гроші перераховували на волонтерські рахунки нібито для закупівлі бронежилетів для військових, але насправді їх розкрадали посадовці.

У Міністерстві економіки зазначають, що посадову особу на час розслідування було негайно відсторонено від роботи, а згодом звільнено за результатами дисциплінарного провадження.

Наразі ексдиректор "Укрпатенту" перебуває за межами України, підстави для його виїзду перевіряють. Також підозру було вручено головному бухгалтеру підприємства, в. о. держсекретаря міністерства та директору благодійної організації.

Теги: #укрпатент #дбр

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