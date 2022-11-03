Події

15:03 03.11.2022

Верховна Рада має намір дозволити військовим йти в оплачувану відпустку під час війни без пояснення причин

2 хв читати
Верховна Рада має намір дозволити військовим йти в оплачувану відпустку під час війни без пояснення причин

Верховна Рада планує дозволити військовослужбовцям без пояснення причин брати оплачувану відпустку до 10 днів під час дії воєнного стану в Україні.

Прийняття відповідного законопроєкту №8081 за основу підтримали 330 народних депутатів на пленарному засіданні в четвер, повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк.

Документ пропонує внести зміни до пункту 18 статті 10-1 закону "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", згідно з яким в особливий період під час дії воєнного стану військовослужбовцям можуть надаватися відпустки зі збереженням грошового забезпечення тривалістю не більше ніж 10 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду в межах України до місця проведення відпустки та назад, але не більше двох діб в один кінець.

Чинна норма закону передбачає, що наразі така відпустка може надаватися військовослужбовцям лише за сімейними обставинами та з інших поважних причин. Водночас, як зазначається у пояснювальній записці до проєкту закону №8081, на практиці існує набагато більше випадків, коли "присутність військовослужбовця в сім'ї необхідна, і, навпаки, коли можливість побачити сім'ю, рідних важлива для військовослужбовця, особливо під час дії воєнного стану, ведення воєнних (бойових) дій".

Один із авторів цієї законодавчої ініціативи - заступник голови комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Мар'яна Безугла (фракція "Слуга народу") раніше пояснювала, що таким чином українські військові зможуть мати право на "просто відпустку, без бюрократії - без обов'язкового зазначення причин, підтверджувальних документів".

"Звісно, якими "порціями" використовувати час, коли - це залежить від оперативної обстановки, рішення командира і має бути організовано так, щоб не послабити боєздатність підрозділу", - уточнила парламентар.

 

Теги: #рада #відпустка #зсу

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:28 03.11.2022
Верховна Рада ухвалила бюджет-2023

Верховна Рада ухвалила бюджет-2023

13:49 03.11.2022
Верховна Рада позбавила мандатів Рабіновича та Васильковського

Верховна Рада позбавила мандатів Рабіновича та Васильковського

13:25 03.11.2022
На сайті ВР розмістили проєкт постанови про відставку глави Мінрегіону Чернишова

На сайті ВР розмістили проєкт постанови про відставку глави Мінрегіону Чернишова

12:12 03.11.2022
Ostchem передав антидронні системи для сил ППО України

Ostchem передав антидронні системи для сил ППО України

19:24 02.11.2022
Кабмін пропонує Раді ратифікувати Угоду про повітряне сполучення з Ісландією

Кабмін пропонує Раді ратифікувати Угоду про повітряне сполучення з Ісландією

18:42 02.11.2022
Українська авіація за добу завдала 20 ударів по окупантах, уражено райони зосередження озброєння та позиції ворожих засобів ППО

Українська авіація за добу завдала 20 ударів по окупантах, уражено райони зосередження озброєння та позиції ворожих засобів ППО

16:59 02.11.2022
Найінтенсивніші бої точаться в Бахмуті та Соледарі, де ЗСУ відбивають за добу десятки атак РФ – Маляр

Найінтенсивніші бої точаться в Бахмуті та Соледарі, де ЗСУ відбивають за добу десятки атак РФ – Маляр

11:13 02.11.2022
ВР цього тижня планує розглянути законопроєкт про накопичувальну пенсійну систему - нардеп

ВР цього тижня планує розглянути законопроєкт про накопичувальну пенсійну систему - нардеп

10:10 02.11.2022
В Україні створено Міжнародну енергетичну раду для захисту та відновлення енергосистеми

В Україні створено Міжнародну енергетичну раду для захисту та відновлення енергосистеми

08:05 02.11.2022
Уночі ППО та авіацією збито 12 із 13 дронів-камікадзе "shahed-136"

Уночі ППО та авіацією збито 12 із 13 дронів-камікадзе "shahed-136"

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У Донецькій, Харківській та Херсонській областях виявлено тіла 868 цивільних, серед них є діти — поліція

МАГАТЕ перевірило три українські об'єкти, що перебувають у фокусі дезінформації РФ, і не виявило жодних ознак "брудних бомб" - Кулеба

Із полону повернуто в рамках обміну ще 107 українських військовослужбовців

Окупанти мають намір вивезти до РФ сонячні електростанції на Херсонщині, заборонили користуватися човнами – ГУР

У жовтні РФ перемістила до Білорусі близько 1,5 тис. залізничних платформ із озброєнням та військовою технікою - Генштаб ЗСУ

ОСТАННЄ

У Донецькій, Харківській та Херсонській областях виявлено тіла 868 цивільних, серед них є діти — поліція

МАГАТЕ перевірило три українські об'єкти, що перебувають у фокусі дезінформації РФ, і не виявило жодних ознак "брудних бомб" - Кулеба

Мінкультури сприятиме слідству щодо розслідування хабарництва в Академії ім. Чайковського

Із полону повернуто в рамках обміну ще 107 українських військовослужбовців

Колектив Довженко-Центру: Відбувається рейдерське захоплення

АРМА розшукало елітне майно депутатів Держдуми РФ за кордоном ще на 180 млн грн

Голова СБУ та посли країн G7 обговорили в Києві безпекові виклики після вторгнення РФ

Російських пропагандистів має бути притягнуто до відповідальності на рівні з вищим керівництвом РФ - Мінкульт

Окупанти мають намір вивезти до РФ сонячні електростанції на Херсонщині, заборонили користуватися човнами – ГУР

На тимчасово окупованих територіях збільшилася кількість випадків зникнення місцевих жителів - Міноборони

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА