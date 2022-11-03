Верховна Рада має намір дозволити військовим йти в оплачувану відпустку під час війни без пояснення причин

Верховна Рада планує дозволити військовослужбовцям без пояснення причин брати оплачувану відпустку до 10 днів під час дії воєнного стану в Україні.

Прийняття відповідного законопроєкту №8081 за основу підтримали 330 народних депутатів на пленарному засіданні в четвер, повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк.

Документ пропонує внести зміни до пункту 18 статті 10-1 закону "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", згідно з яким в особливий період під час дії воєнного стану військовослужбовцям можуть надаватися відпустки зі збереженням грошового забезпечення тривалістю не більше ніж 10 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду в межах України до місця проведення відпустки та назад, але не більше двох діб в один кінець.

Чинна норма закону передбачає, що наразі така відпустка може надаватися військовослужбовцям лише за сімейними обставинами та з інших поважних причин. Водночас, як зазначається у пояснювальній записці до проєкту закону №8081, на практиці існує набагато більше випадків, коли "присутність військовослужбовця в сім'ї необхідна, і, навпаки, коли можливість побачити сім'ю, рідних важлива для військовослужбовця, особливо під час дії воєнного стану, ведення воєнних (бойових) дій".

Один із авторів цієї законодавчої ініціативи - заступник голови комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Мар'яна Безугла (фракція "Слуга народу") раніше пояснювала, що таким чином українські військові зможуть мати право на "просто відпустку, без бюрократії - без обов'язкового зазначення причин, підтверджувальних документів".

"Звісно, якими "порціями" використовувати час, коли - це залежить від оперативної обстановки, рішення командира і має бути організовано так, щоб не послабити боєздатність підрозділу", - уточнила парламентар.